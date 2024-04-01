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        Şanlıurfa'da, YRP'lilerden sevinç gösterisi

        ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar'ın kazanması sonrası partililer sevinç gösterisinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:20 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:25
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        Şanlıurfa'da, YRP'lilerden sevinç gösterisi
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        ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar'ın kazanması sonrası partililer sevinç gösterisinde bulundu.

        Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar resmi olamayan sonuçlara göre başkan seçildi. Seçim sonuçlarının ardından partililer kutlama yaptı. Araçlarıyla şehir turu atan partililer, havai fişek ve meşalelerle sevinç gösterisinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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