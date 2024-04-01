Şanlıurfa'da, YRP'lilerden sevinç gösterisi

Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar resmi olamayan sonuçlara göre başkan seçildi. Seçim sonuçlarının ardından partililer kutlama yaptı. Araçlarıyla şehir turu atan partililer, havai fişek ve meşalelerle sevinç gösterisinde bulundu.

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar'ın kazanması sonrası partililer sevinç gösterisinde bulundu.

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