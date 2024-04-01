Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da YRP'li Gülpınar başkan seçildi; 6 ilçeyi DEM, 5 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi MHP, 1 ilçeyi YRP kazandı

        ŞANLIURFA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partili (YRP) Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:15 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da YRP'li Gülpınar başkan seçildi; 6 ilçeyi DEM, 5 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi MHP, 1 ilçeyi YRP kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partili (YRP) Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Şanlıurfa'nın ilçelerinin ise 6'sını DEM Parti, 5’ini AKP Parti, 1'ini MHP, 1'ini ise YRP kazandı.

        Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na YRP'li Mehmet Kasım Gülpınar seçildi. Haliliye Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mehmet Kuş, Siverek Belediye Başkanlığına AK Parti'li Ali Murat Bucak, Akçakale Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Abdulhakim Ayhan, Hilvan Belediye Başkanlığına AK Parti'li Aslan Ali Bayık, Ceylanpınar Belediye Başkanlığına DEM Parti'li Uğur Kahraman, Viranşehir Belediye Başkanlığına DEM Partili Serhat Dicle İnan, Bozova Belediye Başkanlığına DEM Partili Aygül Kapıkayalı, Halfeti Belediye Başkanlığına DEM Partili Mehmet Karayılan, Birecik Belediye Başkanlığına DEM Partili Mehmet Begit, Suruç Belediye Başkanlığına DEM Partili Ayten Kaya, Harran Belediye Başkanlığına MHP'li Mahmut Özyavuz, Karaköprü Belediye Başkanlığına YRP'li Nihat Çiftçi seçildi.

        BAŞKANI MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

        Mehmet Kasım Gülpınar, 1969 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren ve bir süre öğretmenlik yapan Gülpınar, daha sonra mütercimlik ve özel bir televizyon kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. Bazı bakanlıklarda danışman ve özel kalem müdürü olarak da görev yapan Mehmet Kasım Gülpınar, 24, 25 ve 26'ncı dönem AK Parti milletvekili olarak TBMM'de bulundu.

        Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Hatay'da büyük yarış
        Hatay'da büyük yarış
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgalarında 16 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgalarında 16 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da, sopalı muhtarlık kavgası: 6 yaralı
        Şanlıurfa'da, sopalı muhtarlık kavgası: 6 yaralı
        Şanlıurfa'da 'muhtarlık seçimi' kavgaları; 15 yaralı
        Şanlıurfa'da 'muhtarlık seçimi' kavgaları; 15 yaralı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, oyunu kullandı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, oyunu kullandı
        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
        Halfeti'de 'toplu oy' gerginliği; 3 kişi darbedildi
        Halfeti'de 'toplu oy' gerginliği; 3 kişi darbedildi