Şanlıurfa'da YRP'li Gülpınar başkan seçildi; 6 ilçeyi DEM, 5 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi MHP, 1 ilçeyi YRP kazandı

ŞANLIURFA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partili (YRP) Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Şanlıurfa'nın ilçelerinin ise 6'sını DEM Parti, 5’ini AKP Parti, 1'ini MHP, 1'ini ise YRP kazandı.

Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na YRP'li Mehmet Kasım Gülpınar seçildi. Haliliye Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mehmet Kuş, Siverek Belediye Başkanlığına AK Parti'li Ali Murat Bucak, Akçakale Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Abdulhakim Ayhan, Hilvan Belediye Başkanlığına AK Parti'li Aslan Ali Bayık, Ceylanpınar Belediye Başkanlığına DEM Parti'li Uğur Kahraman, Viranşehir Belediye Başkanlığına DEM Partili Serhat Dicle İnan, Bozova Belediye Başkanlığına DEM Partili Aygül Kapıkayalı, Halfeti Belediye Başkanlığına DEM Partili Mehmet Karayılan, Birecik Belediye Başkanlığına DEM Partili Mehmet Begit, Suruç Belediye Başkanlığına DEM Partili Ayten Kaya, Harran Belediye Başkanlığına MHP'li Mahmut Özyavuz, Karaköprü Belediye Başkanlığına YRP'li Nihat Çiftçi seçildi.

BAŞKANI MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 1969 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren ve bir süre öğretmenlik yapan Gülpınar, daha sonra mütercimlik ve özel bir televizyon kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. Bazı bakanlıklarda danışman ve özel kalem müdürü olarak da görev yapan Mehmet Kasım Gülpınar, 24, 25 ve 26'ncı dönem AK Parti milletvekili olarak TBMM'de bulundu.

Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.