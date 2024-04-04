Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bayram denetimi

        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bayram denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim yapıldı.

        Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan işyerlerine yönelik yaptığı denetimde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrollerini sağladı. Halkın sağlığını korumak ve adil ticaret ortamını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereği titizlikle gerçekleştiriliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti.

        Halkın sağlığı için denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların ise karşılaştıkları olumsuzları 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri "444 22 63" numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla iletebileceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor galibiyetle moral buldu
        Şanlıurfaspor galibiyetle moral buldu
        Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararına itiraz
        Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararına itiraz
        Akçakale'de aranan zanlı yakalandı
        Akçakale'de aranan zanlı yakalandı
        Hilvan'da 'seçimin yenilenmesi kararı' sonrası gerginlik
        Hilvan'da 'seçimin yenilenmesi kararı' sonrası gerginlik
        Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı