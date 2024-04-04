Örgüt elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen gruba izin verilmedi
ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere güvenlik güçleri izin vermedi.
ŞANLIURFA’da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere güvenlik güçleri izin vermedi.
İmralı’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın 75'inci doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Güvenlik güçleri, kalabalığa Şanlıurfa Valiliği'nin 2-6 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek dağılmalarını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından grupta yer alan HDP'li milletvekillerinin Halfeti’ye geçişine izin verildi.
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