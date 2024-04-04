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        Örgüt elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen gruba izin verilmedi

        ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere güvenlik güçleri izin vermedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:02 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:05
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        Örgüt elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen gruba izin verilmedi
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        ŞANLIURFA’da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere güvenlik güçleri izin vermedi.

        İmralı’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın 75'inci doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Güvenlik güçleri, kalabalığa Şanlıurfa Valiliği'nin 2-6 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek dağılmalarını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından grupta yer alan HDP'li milletvekillerinin Halfeti’ye geçişine izin verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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