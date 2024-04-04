Örgüt elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen gruba izin verilmedi

İmralı’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın 75'inci doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Güvenlik güçleri, kalabalığa Şanlıurfa Valiliği'nin 2-6 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek dağılmalarını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından grupta yer alan HDP'li milletvekillerinin Halfeti’ye geçişine izin verildi.

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