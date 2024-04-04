Siverek Belediye Başkanı Bucak, mazbatasını aldı

AK Parti'den Siverek Belediye Başkanlığına seçilen Ali Murat Bucak, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alan Bucak, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek tüm siyasi partilere ve ailelere sağladıkları sükunetten dolayı teşekkür etti.

Bucak, bundan sonra tek hedeflerinin daha yaşanabilir Siverek olduğunu dile getirdi.