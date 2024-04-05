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        Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2'si çocuk 4 ölü

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:25
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        Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2'si çocuk 4 ölü
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        ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 44 BA 245 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen kamyon, Arıkök Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kazada, 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken 2'si çocuk 3 kişi ise ilk müdahale sonrası Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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