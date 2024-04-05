Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki anne, baba ve 2 çocuğu öldü

        Malatya'ya bayram tatiline giderken Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki polis memuru, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki anne, baba ve 2 çocuğu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'ya bayram tatiline giderken Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki polis memuru, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

        Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Arıkök Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Batuhan Akar’ın kontrolünden çıkan 44 BA 255 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.

        Batuhan Akar’ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

        Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa’dan Malatya’ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile Bozova Kaymakam İbrahim Halil Yeşilyurt olay yerine gelerek inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Santos seneye yok!
        Santos seneye yok!
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!

        Benzer Haberler

        BAE'den Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
        BAE'den Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
        Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi
        Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi
        Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü
        Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü
        Siverek Belediye Başkanı Bucak, mazbatasını aldı
        Siverek Belediye Başkanı Bucak, mazbatasını aldı