BAE'den Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Bu kapsamda Şanlıurfa'da belirlenen 1000 aileye gıda yardımında bulunduklarını aktaran Balkan, "Bu emanetlerin hak sahiplerine ulaştırılması noktasında kardeşlerimizi yalnız bırakmayan başta BAE Ankara Büyükelçiliğine, BAE Kızılayına ve sahadaki aksiyonumuzu alma noktasında bize katkı sağlayan tüm kardeş kuruluşlarımıza, özellikle Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem'e teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, BAE Ankara Büyükelçiliği ve BAE Kızılayı işbirliğinde yıllardır yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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