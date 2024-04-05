Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        BAE'den Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği işbirliğinde Şanlıurfa'daki 1000 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        BAE'den Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği işbirliğinde Şanlıurfa'daki 1000 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı.

        BAE Ankara Büyükelçiliğince temin edilen 1000 yardım kolisi, Deniz Feneri Derneğinin Yenice Mahallesi'ndeki deposuna getirildi. Burada araçlara yüklenen yardım kolileri, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülerek teslim edildi.

        Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, BAE Ankara Büyükelçiliği ve BAE Kızılayı işbirliğinde yıllardır yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Bu kapsamda Şanlıurfa'da belirlenen 1000 aileye gıda yardımında bulunduklarını aktaran Balkan, "Bu emanetlerin hak sahiplerine ulaştırılması noktasında kardeşlerimizi yalnız bırakmayan başta BAE Ankara Büyükelçiliğine, BAE Kızılayına ve sahadaki aksiyonumuzu alma noktasında bize katkı sağlayan tüm kardeş kuruluşlarımıza, özellikle Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem'e teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik

        Benzer Haberler

        Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi
        Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi
        Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü
        Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü
        Siverek Belediye Başkanı Bucak, mazbatasını aldı
        Siverek Belediye Başkanı Bucak, mazbatasını aldı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı