Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, baraj yapılmasıyla su altında kalan eski Halfeti'deki Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyü, su altından görüntülendi.

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendiriliyor.