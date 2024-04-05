Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi

        Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, baraj yapılmasıyla su altında kalan eski Halfeti'deki Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyü, su altından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, baraj yapılmasıyla su altında kalan eski Halfeti'deki Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyü, su altından görüntülendi.

        Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendiriliyor.

        Sahil kenti görünümüne sahip Halfeti'nin su altında kalan Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyünü Tahsin Ceylan su altından görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Anne, oğul evde baba araçta yanarak öldü!
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Çığ riski nedeniyle 106 gün kapalı kaldı!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü
        Şanlıurfa'da gölete giren kişi öldü
        Siverek Belediye Başkanı Bucak, mazbatasını aldı
        Siverek Belediye Başkanı Bucak, mazbatasını aldı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı
        Örgüt elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen gruba izin verilmedi
        Örgüt elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen gruba izin verilmedi