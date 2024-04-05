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        Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:02 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:02
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        Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa’da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Şehirler arası otobüs terminaline gelen bir grup ile terminal içerisinde bilet satışı yapan firma yazıhanesinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

        Terminal içerisindeki polisler kavgaya müdahale etmek istedi. Olayda biri polis memuru 11 kişi yaralandı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Deveci hayatını kaybetti. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kavga anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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