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        Şanlıurfa'da otogardaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı; 5 gözaltı

        ŞANLIURFA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, dün geceki kavgada Halil Deveci'nin (43) ardından akrabası Muhammed Deveci (14) de bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:35
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        Şanlıurfa'da otogardaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı; 5 gözaltı
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        ŞANLIURFA Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, dün geceki kavgada Halil Deveci’nin (43) ardından akrabası Muhammed Deveci (14) de bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesindeki Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Halil Deveci hayatını kaybetti, olaya müdahale eden 2 polis memurunun da aralarında olduğu, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine otogara sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale ederek ayırdı. Yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Deveci de bu sabah doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 4'ü taburcu edilirken, 2'si polis 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

        Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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