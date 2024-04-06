Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi

Siverek’te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy almıştı.

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