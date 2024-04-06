Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının ardından havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi isabet eden iki kişi yaralandı.

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