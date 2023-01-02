Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde durumundan şüphe edilen İ.K. durduruldu.

Sorgulamasında bazı illerde dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.