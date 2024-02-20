Şanlıurfa'da belediye işçilerinin yüzde 107'lik 'zam' sevinci; otobüsü durduran şoför, göbek attı ŞANLIURFABüyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı yüzde 107'lik zam çalışanlarda büyük sevinç yarattı. Zam haberini öğrenen bir şoför, otobüsü durdurup eline aldığı mendil ile türkü eşliğinde göbek attı. O anlar, sosyal medyada ilgi gördü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından sosyal medya hesabından duyurulan yüzde 107 oranındaki zam, çalışanlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Cep telefonundan zam haberini öğrenen bir halk otobüs şoförü ise sevincini coşkulu şekilde ifade etti. Otobüsü durduran şoför, eline aldığı mendil ile türkü eşliğinde dakikalarca göbek attı. Şoförün sevinç görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 19:05 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:10 facebook

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