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        Şanlıurfa'da belediye işçilerinin yüzde 107'lik 'zam' sevinci; otobüsü durduran şoför, göbek attı

         ŞANLIURFABüyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı yüzde 107'lik zam çalışanlarda büyük sevinç yarattı. Zam haberini öğrenen bir şoför, otobüsü durdurup eline aldığı mendil ile türkü eşliğinde göbek attı. O anlar, sosyal medyada ilgi gördü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından sosyal medya hesabından duyurulan yüzde 107 oranındaki zam, çalışanlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Cep telefonundan zam haberini öğrenen bir halk otobüs şoförü ise sevincini coşkulu şekilde ifade etti. Otobüsü durduran şoför, eline aldığı mendil ile türkü eşliğinde dakikalarca göbek attı. Şoförün sevinç görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 19:05 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:10
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        Şanlıurfa'da belediye işçilerinin yüzde 107'lik 'zam' sevinci; otobüsü durduran şoför, göbek attı
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         ŞANLIURFABüyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı yüzde 107'lik zam çalışanlarda büyük sevinç yarattı. Zam haberini öğrenen bir şoför, otobüsü durdurup eline aldığı mendil ile türkü eşliğinde göbek attı. O anlar, sosyal medyada ilgi gördü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından sosyal medya hesabından duyurulan yüzde 107 oranındaki zam, çalışanlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Cep telefonundan zam haberini öğrenen bir halk otobüs şoförü ise sevincini coşkulu şekilde ifade etti. Otobüsü durduran şoför, eline aldığı mendil ile türkü eşliğinde dakikalarca göbek attı. Şoförün sevinç görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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