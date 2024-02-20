Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Birecik'te eğitim değerlendirme toplantısına katıldı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, Birecik ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Birecik'te eğitim değerlendirme toplantısına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, Birecik ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

        Vali Şıldak, Birecik Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitim değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere, kentin eğitim alanında istenilen seviyeye gelmesi için BİGEP'i hayata geçirdiklerini kaydetti.

        Birecik ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi'ni (BİGEP) hayata geçirdiklerini ifade etti.

        Bu projeyle Şanlıurfa'da eğitimi birinci öncelik olarak ilan ettiklerini aktaran Vali Şıldak, "İIlimizin bütün okullarında resmi ve özel tüm kurumlarımızda hayata geçirdiğimiz bu çalışmamız aslında Şanlıurfa'da eğitimi birinci öncelik olarak ilan ederek, bütün kesimlerin ilgisini çekmeyi ve bu alandaki çalışma temposunu yükseltmeyi, motivasyonu güçlendirmeyi hedefleyen bir sinerji oluşturma projesidir. Projemiz aylık yaptığımız bu değerlendirme toplantılarıyla sürekli takip altında tutuyoruz ve ilerleme hızını gözetliyoruz. Bu yaptığımız çalışmaların sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

        Şıldak, Birecik ilçesinde yaptıkları eğitim değerlendirme toplantısında son bir aylık gelişmelerin değerlendirildiğine işaret ederek, BİGEP kapsamında yapılan deneme sınavlarının, ihtiyaçların ve devamsızlık sorunu gibi konuların görüşüldüğünü belirtti.

        Eğitim alanının tüm konularını değerlendirip inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Şıldak, "Eğitimin aktörleri olan gerçek belirleyici unsuru olan öğretmenlerimizi, okul idarelerimizi harekete geçirmeyi, velilerimizle bütünleşerek topyekun bir eğitim seferberliğini Şanlıurfa topraklarında hakim kılmayı, okullarımızı hareketlendirmeyi, canlandırmayı, okullarımızın durgun alanlar değil, statik mekanlar değil, tamamen dinamik ve canlı ortamlar olmasını sağlamaya yönelik hedefler içeren, aktiviteler içeren ve gerçekten okullarımıza hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin adeta koşarak gideceği bir ortam olarak onların gözünde cazip noktalara dönüştürmek istiyoruz. Bunu başaracağız ve eminim yıl sonu geldiğinde biz dört toplantı daha yapmış olacağız. Her toplantıda bu gelişmeleri görmekteyiz. Daha da görür hale geleceğiz. Toplum da bunu fark edecek." ifadelerini kullandı.

        Şıldak, kentte çok güzel bir uyum ortamının olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "İlimizde Allah'a şükür çok güzel bir uyum ortamı içerisinde, bürokrasi ve siyaset kurumu olarak, milletvekillerimizin desteğiyle özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz ve Milletvekilimiz Bekir Bozdağ'ın desteğiyle, Bakanlıklarımızla çok güzel bir ilişki çerçevesinde yatırımların güçlendirilmesi, eğitim alanında da buna benzer şekilde eğitimdeki açıklarımızın kapatılması konusunda güzel hamleler yapıyoruz. Şanlıurfa'nın eğitim kriterleri noktasında eğitim göstergelerinin yükseltilmesi, iyileştirilmesi ve içinde bulunduğu olumsuzlukların her gün azaltılarak geliştirilmesi konusunda kararlıyız. Şu anda ilimizde 154 okulumuzun yapımı devam ediyor. Bu çok mutluluk verici bir tablo. Bu tablonun önümüzdeki yıllarda da sürmesi için, devamının gelmesi için gayret içerisindeyiz. Hem okullardaki derslik ihtiyacımızın, okul ihtiyacımızın hem öğretmen ihtiyacımızın kapatılmasıyla ve bizim de eğitimin insan unsuruna yönelik, bu motive edici çalışmayla destekleyerek oradaki kazandıracağımız hareket ve canlılıkla, inanıyoruz ki eğitim Şanlıurfa'nın yükselen yıldızları arasında yer alacak. Nasıl ki kültür ve turizm alanında, nasıl ki sanayi alanında, nasıl ki tarım alanında Şanlıurfa örnek gösteriliyorsa eğitim konusunda da Şanlıurfa önümüzdeki yıllarda süreçte inşallah çok iyi noktalara yükselmiş olacak, gelmiş olacak. Buna inanıyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'nın son kalaycıları teknolojiye direniyor
        Şanlıurfa'nın son kalaycıları teknolojiye direniyor
        Emekli öğretmenden resim sergisi
        Emekli öğretmenden resim sergisi
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
        3 ay önce boşandığı eski eşini vurup intihar etti; toprağa verildiler
        3 ay önce boşandığı eski eşini vurup intihar etti; toprağa verildiler
        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor