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        3 ay önce boşandığı eski eşini vurup intihar etti; toprağa verildiler

        ŞANLIURFA'da, 3 ay önce boşandığı eski eşi Suna Gül'ü (33) sokakta tabancayla başından vurarak öldüren Kenan Şamlıoğlu (37), ardından aynı silahla intihar etti. Şamlıoğlu ve Gül, otopsilerinin ardından gece toprağa verildi. Olay, dün öğleden sonra Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Suna Gül ve Kenan Şamlıoğlu çifti, geçen yıl 29 Kasım'da boşandı. Boşanmanın ardından çiftin çocukları Eyyüp ve ikizi İbrahim (6) ile İrem Su Şamlıoğlu (9) annelerinin yanında kaldı. Kenan Şamlıoğlu, hafta sonu dolayısıyla çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül'ün evine gitti. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve sokağa taşan tartışmada, Kenan Şamlıoğlu üzerindeki ruhsatsız tabancayla önce Suna Gül'ü başından vurup öldürdü, ardından aynı silahı başına dayayıp intihara kalkıştı. Yaralanan Kenan Şamlıoğlu da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Üç çocuk sahibi çiftin severek evlendiği ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, Suna Gül'ün boşanma sonrası güzellik merkezi açtığı, Kenan Şamlıoğlu'nun ise aynı mahallede tespih sattığı öğrenildi. Gül ve Şamlıoğlu'nun cenazeleri, adli tıp kurumunun morgunda otopsileri yapıldıktan sonra gece saatlerinde yakınları tarafından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:50
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        3 ay önce boşandığı eski eşini vurup intihar etti; toprağa verildiler
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        ŞANLIURFA’da, 3 ay önce boşandığı eski eşi Suna Gül'ü (33) sokakta tabancayla başından vurarak öldüren Kenan Şamlıoğlu (37), ardından aynı silahla intihar etti. Şamlıoğlu ve Gül, otopsilerinin ardından gece toprağa verildi. Olay, dün öğleden sonra Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Suna Gül ve Kenan Şamlıoğlu çifti, geçen yıl 29 Kasım'da boşandı. Boşanmanın ardından çiftin çocukları Eyyüp ve ikizi İbrahim (6) ile İrem Su Şamlıoğlu (9) annelerinin yanında kaldı. Kenan Şamlıoğlu, hafta sonu dolayısıyla çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül’ün evine gitti. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve sokağa taşan tartışmada, Kenan Şamlıoğlu üzerindeki ruhsatsız tabancayla önce Suna Gül’ü başından vurup öldürdü, ardından aynı silahı başına dayayıp intihara kalkıştı. Yaralanan Kenan Şamlıoğlu da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Üç çocuk sahibi çiftin severek evlendiği ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, Suna Gül'ün boşanma sonrası güzellik merkezi açtığı, Kenan Şamlıoğlu'nun ise aynı mahallede tespih sattığı öğrenildi. Gül ve Şamlıoğlu'nun cenazeleri, adli tıp kurumunun morgunda otopsileri yapıldıktan sonra gece saatlerinde yakınları tarafından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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