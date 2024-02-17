Şanlıurfa'da eğlence mekanlarında denetim; kayıt dışı çalıştırılan 16 Suriyeli kadın yakalandı ŞANLIURFA'da, 200 polisin katılımıyla düzenlenen huzur operasyonunda denetlenen eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştırılan, kayıt dışı ve sigortasız Suriye uyruklu 16 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 200 polis ile huzur operasyonu düzenlendi. Ekipler, kentteki eğlence mekanlarına yönelik yaptığı denetimde; kayıt dışı ve sigortasız olarak konsomatris olarak çalıştırılan 16 kadın yakalandı. Huzur operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 16 kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan yapılan denetimlerde 4 işletmeye ise 6 bin 75 TL idari para cezası uygulandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL