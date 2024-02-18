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        Şanlıurfa'da, tartıştığı eski eşini öldürüp, intihar etti (2)

        HASTANEDEÖLDÜ Şanlıurfa'da tartıştığı eski eşi Suna Gül'ü tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vuran ve ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kenan Şamlıoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 18:34 Güncelleme: 18.02.2024 - 18:34
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        Şanlıurfa'da, tartıştığı eski eşini öldürüp, intihar etti (2)
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        HASTANEDEÖLDÜ Şanlıurfa’da tartıştığı eski eşi Suna Gül’ü tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vuran ve ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kenan Şamlıoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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