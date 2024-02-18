Şanlıurfa'da, tartıştığı eski eşini öldürüp, intihar etti (2)
HASTANEDEÖLDÜ Şanlıurfa'da tartıştığı eski eşi Suna Gül'ü tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vuran ve ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kenan Şamlıoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
HASTANEDEÖLDÜ Şanlıurfa’da tartıştığı eski eşi Suna Gül’ü tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vuran ve ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kenan Şamlıoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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