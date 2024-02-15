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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sağanak sonrası yaşanan taşkın nedeniyle ilçe genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 16 Şubat Cuma günü ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 23:04 Güncelleme: 15.02.2024 - 23:04
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sağanak sonrası yaşanan taşkın nedeniyle ilçe genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 16 Şubat Cuma günü ara verildi.

        Haliliye Kaymakamı Serap Çetin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Haliliye ilçemiz kırsal mahallelerinde bulunan bütün okullarımızda 16 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

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