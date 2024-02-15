Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi

Haliliye Kaymakamı Serap Çetin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Haliliye ilçemiz kırsal mahallelerinde bulunan bütün okullarımızda 16 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

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