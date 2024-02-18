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        Şanlıurfa'da, tartıştığı eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

        ŞANLIURFA'da, Suna Gül'ü (33), sokak tartıştığı eski eşi Kenan Şamlıoğlu (37) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüld. Daha sonra aynı tabancayla intihara kalkışan Kenan Şamlıoğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, öğleden sonra Kamberiye Mahallesi Sarayönü Polis Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre geçen yıl 29 Kasımda şiddetli geçimsizlik nedeniyle Suna-Kenan Şamlıoğlu çifti boşandı. Boşanmanın ardından 18 yaşından küçük olan 3 çocuk ise annelerinin yanında kaldı. Hafta sonu dolayısıyla Kenan Şamlıoğlu çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül'ün evine gitti. Burada eski çiftler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve tartışma sokağa taştı. Sokakta da devam eden tartışma sırasında tespih satan Kenan Şamlıoğlu, üzerinde taşıdığı tabancayla eski eşi Suna Gül'ü başından vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan 3 çocuk annesi olay yerinde hayatını kaybederken, Kenan Şamlıoğlu başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine polis merkezindeki ekipler harekete geçti. Yerde yatan çifti gören polislerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suna Gül'ün hayatını kaybettiği, Kenan Şamlıoğlu'nun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Kenan Şamlıoğlu hastaneye kaldırıldı. Şamlıoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme sonrası Suna Gül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 18:26 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:45
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        Şanlıurfa'da, tartıştığı eski eşini öldürüp intihara kalkıştı
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        ŞANLIURFA’da, Suna Gül’ü (33), sokak tartıştığı eski eşi Kenan Şamlıoğlu (37) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüld. Daha sonra aynı tabancayla intihara kalkışan Kenan Şamlıoğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, öğleden sonra Kamberiye Mahallesi Sarayönü Polis Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre geçen yıl 29 Kasımda şiddetli geçimsizlik nedeniyle Suna-Kenan Şamlıoğlu çifti boşandı. Boşanmanın ardından 18 yaşından küçük olan 3 çocuk ise annelerinin yanında kaldı. Hafta sonu dolayısıyla Kenan Şamlıoğlu çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül’ün evine gitti. Burada eski çiftler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve tartışma sokağa taştı. Sokakta da devam eden tartışma sırasında tespih satan Kenan Şamlıoğlu, üzerinde taşıdığı tabancayla eski eşi Suna Gül’ü başından vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan 3 çocuk annesi olay yerinde hayatını kaybederken, Kenan Şamlıoğlu başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine polis merkezindeki ekipler harekete geçti. Yerde yatan çifti gören polislerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suna Gül’ün hayatını kaybettiği, Kenan Şamlıoğlu'nun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Kenan Şamlıoğlu hastaneye kaldırıldı. Şamlıoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme sonrası Suna Gül’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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