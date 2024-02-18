GÜNCELEME - Şanlıurfa'da tabancayla karısını vurarak öldüren kişi intihar etti

Çiftin cenazeleri, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Ağır yaralanan Kenan Ş. ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarayönü Mahallesi'nde Kenan Ş. (32) henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinin önünde eşi Nihan Ş. (27) ile tartıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.