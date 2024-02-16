Şanlıurfa'da sağanak ve dolu
ŞANLIURFA'da, sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, yağışla cadde ve sokaklara dolan suyuı, tıkalı mazgalları açarak tahliye etti. Kentte öğleden sonra başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolu nedeniyle bölge halkı ve araç sürücüleri, göle dönen yollarda zor anlar yaşadı. Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı giriş katlardaki evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekiplerinin çalışması ile tıkanan mazgallar açılıp, suyun tahliyesi gerçekleştirildi. Sağanakla Şanlıurfa-Akçakale yolunda biriken su nedeniyle bölgede önlem alan polis ekipleri, risk grubundaki araçları alternatif yollara yönlendirdi.
ŞANLIURFA'da, sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, yağışla cadde ve sokaklara dolan suyuı, tıkalı mazgalları açarak tahliye etti. Kentte öğleden sonra başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolu nedeniyle bölge halkı ve araç sürücüleri, göle dönen yollarda zor anlar yaşadı. Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı giriş katlardaki evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekiplerinin çalışması ile tıkanan mazgallar açılıp, suyun tahliyesi gerçekleştirildi. Sağanakla Şanlıurfa-Akçakale yolunda biriken su nedeniyle bölgede önlem alan polis ekipleri, risk grubundaki araçları alternatif yollara yönlendirdi.
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