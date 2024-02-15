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        Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı

        Şanlıurfa'da geçen yıl yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi, yaklaşık 11 ay sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:11
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        Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
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        Şanlıurfa'da geçen yıl yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi, yaklaşık 11 ay sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te ziyarete açılan ve 30 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip müzede, neolitik döneme ışık tutan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkan eserler sergileniyor.

        Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, AA muhabirine, 11 ay sonra Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nin açılmasının turizm adına sevindirici olduğunu söyledi.

        Şanlıurfa'ya gelen turistlerin özellikle bu müzeleri de görmek istediklerini ifade eden Çoban, "Müzelerin açılması turizm sezonundan önce bizleri oldukça mutlu etti. Hem Şanlıurfalı olarak hem de bir turizmci olarak oldukça heyecanlıyız. Misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

        Ziyaretçilerden Hasan Sevindik ise bugün müzelerin açıldığını duyunca ziyaret etmek istediklerini söyledi.

        Müzeleri ilk kez ziyaret ettiklerini ve çok beğendiklerini aktaran Sevindik, herkesin burayı mutlaka görmesini tavsiye etti.

        Esra Sevindik de 3 gündür Şanlıurfa'yı gezdiklerini ve bugün ziyarete açılan müzeyi görme imkanı bulduklarını ifade etti.

        Müzeler, 15 Mart 2023'te yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenince ziyarete kapatılmıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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