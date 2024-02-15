Dere taşmasıyla kapanan Şanlıurfa-Viranşehir yolu ulaşıma açıldı ŞANLIURFA'da dere taşması sonucu kapanan Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu, ekiplerin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. Kentte 2 gün boyunca sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası dün akşam saatlerinde Çoban Deresi taştı. Taşkın sonrası Mardin'e de ulaşım sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir yolu, ulaşıma kapandı. Güvenlik güçleri, gece boyunca sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Diğer yandan ekipler, yolu açmak için çalışma yürüttü. Çalışmalar sabaha kadar sürerken, yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:30 facebook

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