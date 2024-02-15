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        Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen su birikintisinde mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 08:26 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:26
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        Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen su birikintisinde mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kırsal Taşlı Mahallesi yakınlarında otomobilde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi yetkililere bildirildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçta mahsur kalan 2 kişi iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

        Biriken suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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