Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen su birikintisinde mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen su birikintisinde mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kırsal Taşlı Mahallesi yakınlarında otomobilde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi yetkililere bildirildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçta mahsur kalan 2 kişi iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Biriken suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.
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