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        Şanlıurfa'da sağanak; dere taştı, Viranşehir karayolu ulaşıma kapatıldı

         ŞANLIURFA'da,akşam saatlerinden itibaren aralıklı olarak devam eden sağanak nedeniyle Çoban Deresi taştı, Şanlıurfa- Viranşehir karayolu tedbir amaçlı kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 23:30 Güncelleme: 14.02.2024 - 23:35
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        Şanlıurfa'da sağanak; dere taştı, Viranşehir karayolu ulaşıma kapatıldı
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         ŞANLIURFA'da,akşam saatlerinden itibaren aralıklı olarak devam eden sağanak nedeniyle Çoban Deresi taştı, Şanlıurfa- Viranşehir karayolu tedbir amaçlı kapatıldı.

        Şanlıurfa'da akşam saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerindeki kırsal Çoban Deresi taştı. Yaşanan taşkın sonrası Şanlıurfa- Viranşehir karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı, araç sürücüleri alternatif yollara yönlendirildi. Tedbir amaçlı olarak kapatılan Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerinde bulunan trafik ekipleri, araçların geçişlerine izin vermeyerek, sık sık uyarı anonsunda bulundu.

        KARAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

        Yolun tedbiren ulaşıma kapanması sonucu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 20- 66. kilometreleri arası, aşırı yağış nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

        Yine aynı güzergah üzerinde bulunan Siverek Kaymakamlığı ise yoğun yağış nedeniyle Siverek-Viranşehir karayolunun da geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

        Sağanak nedeniyle Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 15 Şubat Perşembe günü için ara verildiğini bildirdi. Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır" ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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