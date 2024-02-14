Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceylanpınar, Siverek, Birecik, Akçakale ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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