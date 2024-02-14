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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:27
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceylanpınar, Siverek, Birecik, Akçakale ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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