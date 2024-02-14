Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Çoban Deresi'nin taşması sonucu Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Çoban Deresi'nde taşkın oluştu.

Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa çıkışı ve Viranşehir ilçe çıkışında önlem alan güvenlik güçleri, söz konusu yolu kullanmak isteyen araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da "Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 20-66. kilometreleri arası, aşırı yağış nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Siverek Kaymakamlığı ise yoğun yağış nedeniyle Siverek-Viranşehir kara yolunun da geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.