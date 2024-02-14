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        Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan telef oldu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:11 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:22
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        Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Fırat Mahallesi Küme Evler'de, Serkan Giray'a ait çiftlikteki ahıra yıldırım isabet etti.

        Ahır sahibinin durumu bildirmesiyle olay yerine Siverek Belediyesi, DEDAŞ ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, 3 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

        Telef olan hayvanlar, gömülmek üzere Siverek Belediyesi ekiplerince götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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