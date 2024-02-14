Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Telef olan hayvanlar, gömülmek üzere Siverek Belediyesi ekiplerince götürüldü.

Ekiplerce yapılan incelemede, 3 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Ahır sahibinin durumu bildirmesiyle olay yerine Siverek Belediyesi, DEDAŞ ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

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