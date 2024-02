Son dakika haberi Milli güreşçiler Selçuk Can ve Alperen Berber Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

Son dakika haberi Milli güreşçiler Selçuk Can ve Alperen Berber Avrupa şampiyonu! Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli güreşçilerimiz Selçuk Can ve Alperen Berber altın madalya kazandı. Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibi Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu olurken, 82 kilo finalinde güreşen Alperen Berber ise Rus rakibi Islam Ismailovic Aliyev'i 4-3 devirip kürsünün en tepesine çıktı.

