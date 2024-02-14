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        Haberler Dünya ABD'li Kongre üyesi: Ülkemiz ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya

        ABD'li Kongre üyesi: Ülkemiz ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya

        ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ABD'nin 'ciddi ulusal güvenlik tehdidi' ile karşı karşıya olduğunu ve bu konu hakkındaki bilgileri tüm Kongre üyelerine sunduğunu söyledi. Turner, Başkan Biden'dan konu ile ilgili tüm belgeleri paylaşmasını talep etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 22:00 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:47
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        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
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        ABD Kongresi'nden Mike Turner, ülkesinin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

        Temsilci Mike Turner açıklamasında, "Kongre, Yönetim ve müttefiklerimizin bu tehdide karşılık vermek ve gerekli eylemleri açıkça tartışabilmek için Başkan Biden'dan bu tehditle ilgili tüm bilgilerin gizliliğini kaldırmasını talep ediyorum" dedi.

        "İstikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" bilgisini paylaşan Turner daha fazla bilgi vermezken, ofisi de daha fazla yorum taleplerine yanıt vermedi.

        Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Turner'ın açıklamasının Rusya ve uzaydaki operasyonlarla ilgili olduğunu belirtirken, çok gizli olarak nitelendirilen konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

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        Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ayrıntı vermeyi reddetti. Sullivan bu konuda yarın Kongre liderleriyle bir görüşme yapacağını ve Turner'ın açıklamalarına şaşırdığını belirtti.

        Sullivan, "Bugün daha fazla bir şey söyleyecek durumda değilim. Dediğim gibi, Turner ile yapacağımız görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Tabii ki bundan sonra nasıl ilerleyeceğimize karar vereceğiz. Bugün burada hiçbir şey paylaşamam " dedi.

        Senato: Bilgimiz dahilinde

        Turner'ın açıklamasının ardından bir açıklama da ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nden geldi.

        İstihbarat Komitesi, "Konudan bilgimiz var ve başından beri takip ediyoruz. ABD'nin eylem seçeneklerinin korunması için önemli olan kaynak ve yöntemlerin ifşa edilmemesi konusunda dikkatli olmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

        ABD Kongresi Başkanı Mike Johnson da, "Ulusal güvenlik tehdidi konusunda halkı alarma geçirmeye gerek yok" dedi.

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