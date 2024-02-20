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        Şanlıurfa'nın son kalaycıları teknolojiye direniyor

        Şanlıurfa'da 83 yaşındaki Mustafa Ozan, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:49
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        Şanlıurfa'nın son kalaycıları teknolojiye direniyor
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        Şanlıurfa'da 83 yaşındaki Mustafa Ozan, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor.

        Tarihi Kapalı Çarşı içerisindeki Bakırcılar Çarşısı'nda yaklaşık 70 yıldır kalaycılık yapan Ozan, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

        Ozan, AA muhabirine, 10 yaşında başladığı kalaycılık mesleğinin kentteki son ustalarından biri olduğunu söyledi.

        Artık çırak yetişmediğini ve kimsenin bakırdan yapılan mutfak malzemelerine ilgi göstermediğini ifade eden Ozan, şöyle konuştu:

        "Yanımda birkaç çırak yetiştirdim bu bakımdan çok mutluyum. Şimdilerde kimse bu işe çocuğunu göndermiyor, çünkü hem parası az hem de zor bir meslek. Ustamızın disiplini ve terbiyesi altında büyüdük. Sanatkar bir adamdan kötülük çıkmaz. Biz bu halde büyüdük buralara geldik. Şimdi kalaycılardan iki dükkan kaldı, ustaların birçoğu rahmete kavuştu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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