Şanlıurfa'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
Şanlıurfa'da üzerinden ruhsatsız silah ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da üzerinden ruhsatsız silah ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı.
Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler, durumundan şüphelendiği 2 şahsın üst aramasını yaptı.
Şahısların üzerinden 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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