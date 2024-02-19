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        Şanlıurfa'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Şanlıurfa'da üzerinden ruhsatsız silah ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:32
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        Şanlıurfa'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da üzerinden ruhsatsız silah ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı.

        Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler, durumundan şüphelendiği 2 şahsın üst aramasını yaptı.

        Şahısların üzerinden 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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