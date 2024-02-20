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        Şanlıurfa'da yıldırım düşme anı kamerada

        ŞANLIURFA'da, etkili olan sağanağı okul penceresinden çeken Büşra Tekin, yıldırımın düşme anını da cep telefonuyla kaydetti. Şanlıurfa'da gecen cuma günü sağanak kent merkezinde etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve yağmur nedeniyle özellikle kent merkezindeki bazı cadde ve yollar su altında kaldı. Yenice Mahallesi'ndeki Şair Nabi Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Büşra Tekin, kardeşi Pınar Tekin ile okul penceresinde yağan yağmuru cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bu sırada okula yakın boş araziye yıldırımın düşme anı da Büşra'nın cep telefonu kamerasına yansıdı. Pınar Tekin, "Biz okulda aniden başlayan yağmuru izlediğimiz sırada ablam Büşra ,o sırada cep telefonuyla çekim yapıyordu. Birden yıldırın düştü, çok korktuk. İlk defa bir yıldırımın düşmesine yakından tanık olduk" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:01 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:05
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        Şanlıurfa'da yıldırım düşme anı kamerada
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        ŞANLIURFA’da, etkili olan sağanağı okul penceresinden çeken Büşra Tekin, yıldırımın düşme anını da cep telefonuyla kaydetti. Şanlıurfa'da gecen cuma günü sağanak kent merkezinde etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve yağmur nedeniyle özellikle kent merkezindeki bazı cadde ve yollar su altında kaldı. Yenice Mahallesi'ndeki Şair Nabi Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Büşra Tekin, kardeşi Pınar Tekin ile okul penceresinde yağan yağmuru cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bu sırada okula yakın boş araziye yıldırımın düşme anı da Büşra'nın cep telefonu kamerasına yansıdı. Pınar Tekin, “Biz okulda aniden başlayan yağmuru izlediğimiz sırada ablam Büşra ,o sırada cep telefonuyla çekim yapıyordu. Birden yıldırın düştü, çok korktuk. İlk defa bir yıldırımın düşmesine yakından tanık olduk” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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