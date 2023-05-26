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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor

AA

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor

ŞANLIURFA / TEL ABYAD (AA) - Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan ve güvenliğin sağlandığı bölgelerde hayatın normalleşmesine yönelik hizmetler sürüyor.

Türkiye'nin danışmanlığında, yerel meclislerce, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, spordan gençlik çalışmalarına ve ticaretin artırılmasına yönelik yatırımlarla cazip hale getirilen bölgelere Suriyelilerin gönüllü dönüşü de devam ediyor.

Akçakale ilçesine gelen bir grup Suriyeli, sınır kapısı yakınında bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Akçakale Gönüllü Geri Dönüş Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçerek, ülkelerine gitti.

Suriyeliler, Tel Abyad ilçesinde kendilerini karşılayan yakınlarının yardımıyla daha önce yaşadıkları harekat bölgelerine doğru yola çıktı.

Tel Abyad'da yakınlarıyla buluşan Kasım Musa, gazetecilere, 8 yıl önce geldiği Türkiye'den artık ülkesine döndüğünü belirtti.

Türk halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Musa, "İç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Türkiye'de yaşadım çalıştım ve şu an Suriye'ye dönüyorum. Türkiye'de bizi iyi karşılayıp güzel misafir ettiler. Bundan dolayı çok memnunuz teşekkür ediyoruz." dedi.

Geçtiği Tel Abyad'da akrabalarını bekleyenlerden Mahmut Casım ise ülkesine dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her şeye rağmen Türkiye'de güzel günler geçirdiğini vurgulayan Casım, "Suriye'deki iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Türkiye bizi iyi karşıladı. Orada çalışarak hayatımızı sürdürdük. Ailemiz akrabalarımız burada şu an onların yanına döndüm." diye konuştu.

Göç İdaresi Başkanlığınca Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan gönüllü geri dönüş bürolarında, "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" prensibiyle yürütülen çalışmalarda, bu güne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 554 bin 609'a ulaştığı öğrenildi.


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