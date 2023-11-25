Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 zanlıdan 17’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik 163 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kasten öldürmek, hırsızlık, yağma, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan 39 zanlı, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17’si tutuklandı.

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