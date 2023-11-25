ŞANLIURFA´daseyir halindeyken alev alan elektrik malzemesi taşıyan minibüs, yandı.

İpekyol Bulvarı´nda öğle saatlerinde seyir halindeki elektrik malzemesi taşıyan Ali Selvi´ye ait 06 BD 5216 plakalı minibüs alev aldı. Sürücü durumu fark ederek, minibüsü park edip, itfaiye ekiplerini aradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Minibüste zarar oluştu. Öte yandan yangın saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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