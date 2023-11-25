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        Elektrik malzemesi taşıyan minibüs yandı

        ŞANLIURFA´daseyir halindeyken alev alan elektrik malzemesi taşıyan minibüs, yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:20
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        Elektrik malzemesi taşıyan minibüs yandı
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        ŞANLIURFA´daseyir halindeyken alev alan elektrik malzemesi taşıyan minibüs, yandı.

        İpekyol Bulvarı´nda öğle saatlerinde seyir halindeki elektrik malzemesi taşıyan Ali Selvi´ye ait 06 BD 5216 plakalı minibüs alev aldı. Sürücü durumu fark ederek, minibüsü park edip, itfaiye ekiplerini aradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Minibüste zarar oluştu. Öte yandan yangın saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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