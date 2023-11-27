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        Şanlıurfa'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:31
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        Şanlıurfa'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 12. kilometresinde İ.T. idaresindeki 63 DT 935 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

        Otomobilde sıkışan yaralı 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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