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        Şanlıurfaspor'un yüzü 10 maç sonra güldü

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 10 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:42
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        Şanlıurfaspor'un yüzü 10 maç sonra güldü
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 10 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

        Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapan sarı-yeşilli ekip, ardından galibiyete hasret kaldı.

        Şanlıurfaspor, ilk 2 haftanın ardından oynadığı 10 maçta 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

        Teknik direktör Zafer Turan ile ligin 7. haftasında yollarını ayıran Şanlıurfaspor, bu göreve İrfan Buz'u getirdi.

        Şanlıurfa temsilcisi, 10 maç süren galibiyet hasretine ligin 13. haftasında dün deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yenerek son verdi ve aynı zamanda İrfan Buz yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

        Şanlıurfaspor, ligde 13 haftalık periyotta 9 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

        Sarı-yeşilli ekip, topladığı 14 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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