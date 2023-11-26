Şanlıurfaspor'un yüzü 10 maç sonra güldü

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 10 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapan sarı-yeşilli ekip, ardından galibiyete hasret kaldı.

Şanlıurfaspor, ilk 2 haftanın ardından oynadığı 10 maçta 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Teknik direktör Zafer Turan ile ligin 7. haftasında yollarını ayıran Şanlıurfaspor, bu göreve İrfan Buz'u getirdi.

Şanlıurfa temsilcisi, 10 maç süren galibiyet hasretine ligin 13. haftasında dün deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yenerek son verdi ve aynı zamanda İrfan Buz yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Şanlıurfaspor, ligde 13 haftalık periyotta 9 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

Sarı-yeşilli ekip, topladığı 14 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

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