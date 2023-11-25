Şanlıurfa'da 78 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 78 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 78 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.