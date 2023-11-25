Futbol turnuvasında liselilerin kavgası kamerada

ŞANLIURFA´nınViranşehir ilçesinde liseler arası futbol turnuvasında öğrenciler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Viranşehir İlçe Stadyumu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen liseler arası futbol turnuvasında öğrenciler arasında maç sırasında çıkan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kulübedeki diğer futbolcular ile tribündeki bazı seyirciler de kavgaya karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı hakem ve antrenörler güçlükle ayırdı. Kavga nedeniyle maça ara verilirken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada bazı sporcular hafif yaralandı.