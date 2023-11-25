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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan zanlı, sahte kimlikle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:30
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan zanlı, sahte kimlikle yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karaköprü ilçesi yol kontrol noktasında şüpheli otomobil durdurularak sürücünün kimlik kontrolü yapıldı.

        Ekiplerce yapılan kontrolde N.K. isimli kişinin verdiği kimliğin sahte olduğu ve "kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan N.K. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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