Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan zanlı, sahte kimlikle yakalandı.
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan zanlı, sahte kimlikle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karaköprü ilçesi yol kontrol noktasında şüpheli otomobil durdurularak sürücünün kimlik kontrolü yapıldı.
Ekiplerce yapılan kontrolde N.K. isimli kişinin verdiği kimliğin sahte olduğu ve "kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan N.K. işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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