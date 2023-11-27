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        Şanlıurfa'da aranan 12 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 00:42 Güncelleme: 27.11.2023 - 00:42
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        Şanlıurfa'da aranan 12 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik 403 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, kasten öldürmek, hırsızlık, yağma, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan 12 zanlı, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca ele geçirildi.

        Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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