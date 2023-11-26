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        Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:50
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        Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Hüseyin Aytar'ın kullandığı 34 JA 0696 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu kavşağında Sercan Ökten idaresindeki 46 P 1561 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kontrolden çıkan kamyonet, yoldaki trafik ışığı direğine çarparak durabildi.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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