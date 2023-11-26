Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Aytar'ın kullandığı 34 JA 0696 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu kavşağında Sercan Ökten idaresindeki 46 P 1561 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kontrolden çıkan kamyonet, yoldaki trafik ışığı direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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