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        Şanlıurfa´ya şehit ateşi düştü

         PENÇE-Kilitoperasyonundateröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş´ın acı haberi Şanlıurfa'daki ailesine verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:10
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        Şanlıurfa´ya şehit ateşi düştü
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         PENÇE-Kilitoperasyonundateröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş´ın acı haberi Şanlıurfa'daki ailesine verildi.

        Irak sınırında yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        Fevzi Kızıltaş'ın şehadet haberi yetkililer tarafından Haliliye ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan ve gözyaşına boğulan şehidin yakınlarını yetkililer teselli ederken, ailenin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından acı haberi; "26 Kasım 2023 günü Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde bölücü terör örğütü mensuplaru tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş´a Allah´tan rahmet, Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Aziz Milletimiz ve Şanlıurfa´lı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" sözleriyle paylaştı.

         

        DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2023-11-27 09:06:02

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