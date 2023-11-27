Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda mühimmat ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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