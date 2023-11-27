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        Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:30 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:30
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        Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda mühimmat ile dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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