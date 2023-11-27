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        Şanlıurfa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:56 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:56
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        Şanlıurfa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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