        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Suriye'den Türkiye'ye giren kamyonun mazot deposunda 51 silah ile 41 şarjör ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda giren bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 22:37 Güncelleme: 04.01.2026 - 22:40
        Akçakale Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir kamyonda detaylı arama yapıldı.

        Kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi.

        Kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

