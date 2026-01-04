Suriye'den Türkiye'ye giren kamyonun mazot deposunda 51 silah ile 41 şarjör ele geçirildi

Akçakale Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir kamyonda detaylı arama yapıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda giren bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi.

