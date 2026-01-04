Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:28 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine tepki gösterdi.

        Partisinin il kongresi için Şanlıurfa'ya gelen Destici, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada partisinin hedef ve politikalarına değindi.

        ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, şunları kaydetti:

        "İşte tarihteki eşkıya ve haydutlar nasıl yol kesip kervan soyuyorsa, Amerika Birleşik Devletleri de bugün aynısını Venezuela'da yapmakta, eşkıyalık ve haydutluk yapmaktadır. Onun için bugün ABD'nin SDG'nin yanında durmasının, PKK'ya kol kanat germesinin de tek sebebi budur. Yoksa Kürtleri sevdiğinden ya da Türklere düşman olduğundan değildir. Bu nedenle herkesin aklını başına alması lazım. Herkesin Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için elbette gayret göstermesi gerekir. Eğer yapılan anlaşmalara ve mutabakatlara sadık kalınmazsa elbette Türkiye'nin bölgede gereğini yapacak gücü ve kudreti vardır, herkese haddini bildirmesini de bilir."

        Konuşmasının ardından Destici, partisine katılanlara rozet taktı.

        Kongrede, tek listeyle yapılan seçimde İl Başkanı Sabri Cavcı yeniden göreve seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Göbeklitepe'de kar yağışı sonrası manzara dronla görüntülendi
        Göbeklitepe'de kar yağışı sonrası manzara dronla görüntülendi
        Başkan Gülpınar, hasar gören işyerlerini yerinde inceledi
        Başkan Gülpınar, hasar gören işyerlerini yerinde inceledi
        Okullarda kar temizliği yapılıyor
        Okullarda kar temizliği yapılıyor
        Şanlıurfa'da oduncular pazarında yangın
        Şanlıurfa'da oduncular pazarında yangın
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara ele geçirildi
        Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanlığa Aziz Çiftçi seçildi
        Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanlığa Aziz Çiftçi seçildi