Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine tepki gösterdi.

Partisinin il kongresi için Şanlıurfa'ya gelen Destici, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada partisinin hedef ve politikalarına değindi.

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, şunları kaydetti:

"İşte tarihteki eşkıya ve haydutlar nasıl yol kesip kervan soyuyorsa, Amerika Birleşik Devletleri de bugün aynısını Venezuela'da yapmakta, eşkıyalık ve haydutluk yapmaktadır. Onun için bugün ABD'nin SDG'nin yanında durmasının, PKK'ya kol kanat germesinin de tek sebebi budur. Yoksa Kürtleri sevdiğinden ya da Türklere düşman olduğundan değildir. Bu nedenle herkesin aklını başına alması lazım. Herkesin Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için elbette gayret göstermesi gerekir. Eğer yapılan anlaşmalara ve mutabakatlara sadık kalınmazsa elbette Türkiye'nin bölgede gereğini yapacak gücü ve kudreti vardır, herkese haddini bildirmesini de bilir."